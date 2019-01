Tests de missiles iraniens : La diplomatie US menace Téhéran

Washington a de nouveau mis en garde l’Iran contre les tirs de missiles, soulignant qu’il ne resterait pas inactif pendant que Téhéran ferait « courir des risques à la stabilité et la sécurité internationales».

L’Iran ferait mieux de renoncer à ses tirs de missiles pour éviter de provoquer le renforcement de son isolement diplomatique et économique, a déclaré Mike Pompeo, chef de la diplomatie US.



«Le ministre de la Défense du régime iranien a publiquement dévoilé ses projets de tir de trois lanceurs spatiaux au cours des mois à venir. Ces actions illustreront à nouveau tout le mépris de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’Onu», a-t-il déclaré. «Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés alors que la politique destructrice du régime iranien fera courir des risques à la stabilité et la sécurité internationales. Nous conseillons au régime de réviser ces tirs provocateurs et de renoncer à toute action liée aux missiles balistiques pour éviter un isolement diplomatique et économique plus grand encore», a ajouté le secrétaire d’État US. Lequel a été retoqué par son homologue iranien via Twitter. Les tests de missiles iraniens ne violent pas la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’Onu, a déclaré Mohammad Javad Zarif.

Et de rappeler aux États-Unis que les délais d’action de la résolution 1929, interdisant le transfert à l’Iran d’armes modernes, notamment des missiles, avaient expiré. «Les menaces engendrent les menaces, alors que la politesse fait naître la politesse», a encore indiqué le ministre.