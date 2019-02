The Euromoney Morocco Conference : Jouahri livre les contours d’un paradigme économique

Lors de la rencontre « The Euromoney Morocco Conference » de Rabat, Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, s’est adonné à une large radioscopie de l’environnement international et les défis qui en découlent pour le Royaume en quête d’émergence.

Selon le Wali, une décennie après l’avènement de la crise de 2008, ses séquelles persistent toujours et le continueront certainement pendant quelques années encore. Se matérialisant notamment par l’aggravation de l’endettement des entreprises et des Etats dont les niveaux s’approchent de ceux de la crise des années 80, aux taux élevés du chômage des jeunes, au creusement des inégalités sociales et à l’érosion de la confiance dans les institutions publiques et politiques en particulier. Ces évolutions ainsi que la recrudescence des flux migratoires liée en partie à la multiplication des conflits armés, se sont traduites par une montée du populisme et par l’arrivée au pouvoir de partis extrémistes dans plusieurs pays. A cela s’joutent d’autres mutations profondes qui refaçonnent les modèles traditionnels de production, de consommation et d’échange. Il s’agit notamment de la révolution digitale dont les implications sont incertaines et complexes, en particulier dans le secteur financier. Le développement des crypto-actifs, les réflexions autour de la création d’une monnaie digitale banque centrale et les risques de cybercriminalité en sont quelques exemples. La difficulté de les appréhender a amené le FMI et la Banque Mondiale à lancer ce qui est désormais connu comme l’Agenda Fintech de Bali. Avec ces paramètres en face, le défi aujourd’hui pour le décideur public, selon A. Jouahri, est d’intégrer cette donne de l’incertitude persistante et d’un environnement volatile et imprévisible dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Au Maroc, les chantiers lancés depuis le début de ce millénaire ont produit des résultats tangibles, avec une accélération significative de la croissance, une tendance baissière du chômage et un rattrapage sur plusieurs volets du développement humain. Le Maroc a pu également renforcer sa position sur la carte mondiale de la construction automobile, s’ériger en référence dans le développement des énergies renouvelables et s’imposer comme porte d’entrée du continent, avec en particulier un système bancaire présent dans 26 pays africains et un pôle CFC se confirmant en tant que hub financier régional. Ceci dit, force est de constater qu’au cours de ces cinq dernières années, malgré la poursuite des efforts, l’économie enregistre une décélération de la croissance et de la création d’emploi, ainsi qu’une résistance à la baisse des inégalités. Cette situation est amplifiée par les réseaux sociaux dans la perception de la population qui exprime parfois une certaine défiance à l’égard de la classe politique et des corps intermédiaires. Ces constats suggèrent que le modèle de développement commence à atteindre ses limites et ont amené le Roi à appeler à le repenser et à l’améliorer. La remise du pays sur un sentier de développement plus élevé et durable est tributaire, pour le Wali de BAM, du renforcement de la résilience et de la capacité d’adaptation de l’économie. Cela suppose certes une poursuite des réformes mais avec une plus grande exigence en termes d’efficacité et de rendement et une meilleure prise en compte d’un environnement international volatil et incertain. Aussi, se remettre en question en dehors des exercices réguliers des lois de finances et des rendez-vous électoraux est une pratique salutaire qu’adoptent de nombreux pays aussi bien en développement qu’avancés. Souvent des commissions dédiées sont créées pour élaborer des feuilles de route pour l’accélération de la croissance ou de la création de l’emploi. Dans certains pays, c’est à l’occasion de l’élaboration de visions stratégiques de long terme que des débats ont lieu aussi bien sur les objectifs à atteindre que sur les moyens pour les réaliser. Au Maroc, un débat a eu lieu lors de l’élaboration du rapport du cinquantenaire il y a une quinzaine d’années, puis plus récemment lors de la réalisation sur instruction royale du rapport sur la richesse du Maroc par le CESE et Bank Al-Maghrib. Cette remise en question devrait être instaurée comme une exigence permanente dans le processus d’élaboration de la politique publique sur la base d’évaluations neutres et objectives. C’est de cette manière que le pays pourra redonner crédibilité à l’action publique et aux institutions politiques. Avec le questionnement régulier de ses choix, la persévérance et le courage dans la poursuite des réformes structurelles, le renforcement de la bonne gouvernance aux différents échelons de l’Administration, la consolidation des équilibres fondamentaux et l’amélioration de la résilience de l’économie, le pays préserve toutes ses chances de pouvoir réaliser son ambition de l’émergence. L’objectif final est de pouvoir répondre aux aspirations de sa population et de sa jeunesse en particulier, de réduire les inégalités et de renforcer la cohésion sociale, conclut Jouahri.