The Intercept révèle le poids militaire des USA en Afrique : Plus lourd qu’annoncé par le Pentagone !

Contrairement aux assertions du Pentagone, la présence militaire US en Afrique est bien plus imposante. Ainsi, Africom disposerait d’au moins 34 sites sur le continent, selon des documents officiels compilés par The Intercept. Le magazine en ligne spécialiste de l’investigation n’a eu qu’à faire jouer la loi sur la liberté de l’information pour obtenir des données parfois à contre-courant du discours officiel.

Ainsi, Africom dispose de cinq sites au Niger et en Somalie, quatre au Kenya mais également deux au Cameroun et au Mali. Au total, 34 bases, 14 principales et 20 autres plus ou moins équipées, plus ou moins visibles, sont disséminées autour du camp Lemonnier de Djibouti, principale structure du continent hébergeant 4000 militaires. Elles se trouvent essentiellement à l’ouest pour les opérations dans le Sahel, dans la Corne de l’Afrique, et en Libye, trois zones où les Etats-Unis participent à la lutte contre le terrorisme.

En Afrique centrale, on ne recense qu’une base, essentiellement aérienne, en Ouganda, et plus au sud, une autre, au Botswana. Les documents d’Africom montrent surtout le poids grandissant des drones, qui permettent des missions aussi bien offensives que de surveillance. La plus grande base du monde se trouverait actuellement à Djibouti, et sera bientôt dépassée par une autre au Niger.

En dépit de la récente annonce par le Pentagone d’une réduction de 10% de ses effectifs en Afrique, sa capacité d’action ne sera pas forcément réduite pour autant. D’autant plus que Washington ne prévoit la fermeture d’aucune de ses bases opérationnelles sur le Continent.