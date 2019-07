The Report: Morocco 2020: OBG s’associe à EY Maroc pour le volet réforme fiscale

L’évaluation des mesures apportées au régime fiscal sera aussi le lot d’OBG qui compte s’y atteler avec le concours des équipes Ernst & Young. Le rapport Maroc 2020 dévoilera les conclusions ad hoc.

L’an 2020 sera un moment charnière pour la fiscalité marocaine qui n’a pas connu d’évolution majeure depuis la fameuse réforme réalisée entre 1984 et 1989.

En effet, et suite aux 3e Assises de la fiscalité tenues en mai 2019, le gouvernement marocain s’est engagé à revoir entièrement le système fiscal et a annoncé la préparation d’un projet de loi-cadre pour donner corps à ces recommandations et encadrer la réforme fiscale de 2020 à 2024.

Pour y voir clair et mesurer l’impact de cette réforme, le cabinet d’intelligence économique et de conseil Oxford Business Group (OBG) s’associe à nouveau avec le prestigieux cabinet Ernst & Young (EY) Maroc en vue de la production de son prochain rapport annuel sur le Maroc, The Report: Morroco 2020 qui traitera prioritairement cet enjeu stratégique pour le développement économique du Royaume.

EY Maroc aura la responsabilité de la recherche et de la rédaction du volet Tax & Accountancy dédié au cadre fiscal régissant la conduite des affaires au Maroc.

Partenaire de renom, le cabinet EY Maroc rassemble des professionnels de l’audit, du conseil, de la transaction, de la fiscalité et du droit, et propose un large éventail de services professionnels et innovants aux entreprises.

Il assiste les sociétés implantées au Maroc à travers des missions d’audit pour certifier la régularité de leurs comptes et les conseille dans leurs projets de transformation, d’optimisation, de croissance externe ou d’internationalisation. EY Maroc accompagne également les entreprises étrangères souhaitant notamment développer des projets au Maroc.