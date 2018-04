TIMAR: Retour des dividendes

Au terme de l’année 2017, TIMAR affiche un chiffre d’affaires en baisse de 1% à 255,9 MDH, n’ayant pas entièrement capté la hausse de 6% des segments « route » et « transit » à 193 MDH sous l’effet du repli des activités périphériques, telles que le déménagement, les projets industriels et la logistiques dont le chiffre d’affaires cumulé s’établit à 25 MDH contre 37 MDH en 2016. Les activités à l’international demeurent stables à 38 MDH. Très dynamique, le résultat d’exploitation réalise une ascension de x 2,1 à 4,2 MDH grâce à une bonne maîtrise des charges opératoires, dont le poids par rapport au chiffre d’affaires passe de 101% en 2016 à 99% en 2017. De son côté, le résultat financier creuse son déficit à -2,5 MDH contre -439 300 DH suite à l’évolution défavorable du taux de change EUR/DH, impactant les créances et dettes commerciales et financières en devises ainsi qu’à la constatation d’une dotation aux provisions sur les titres détenus dans une filiale, faisant passer le poste « dotations financières » à 2,2 MDH contre 1,1 MDH en 2016. Compte tenu de ce qui précède et intégrant un résultat non courant qui s’apprécie de 18,2% à 2,4 MDH, la capacité bénéficiaire se hisse de 7,7% à 2,5 MDH pour une marge nette de 1% vs. 0,9% en 2016. Dans ces conditions, le Conseil d’Administration de la société compte proposer la distribution d’un dividende de 4 Dh par action (contre un DPA nul en 2016) lors de la prochaine AGO. En matière de perspectives, TIMAR devrait continuer le processus de réorganisation de ses activités non stratégiques ainsi que son développement maîtrisé en Afrique.

