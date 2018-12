Toilettage à la tête du CNDH et de la DDIH: Le Roi nomme de nouvelles têtes…

Le roi Mohammed VI a reçu, jeudi au palais royal de Rabat, Amina Bouayach qu’il a nommée à la tête du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Amina Bouayach, qui avait été nommée en 2016 ambassadrice du Maroc en Suède, remplace ainsi Driss El Yazami à la tête de l’instance étatique chargée de veiller aux respects des droits humains.

Le Souverain a notamment appelé, selon un communiqué du cabinet royal, à ce que le Conseil poursuive « la coordination et le renforcement de la coopération avec les différentes institutions, instances et organisations nationales et internationales, gouvernementales et non-gouvernementales, de manière à contribuer à promouvoir la culture et les valeurs des droits de l’homme et la protection des droits et des libertés des citoyennes et des citoyens ».

Par ailleurs, le jour même, le Souverain a nommé Ahmed Chaouki Benayoub au poste de Délégué interministériel aux droits de l’Homme (DIDH).

Lors de cette audience, le Souverain a appelé le nouveau Délégué à « poursuivre les efforts pour la préservation des acquis réalisés, l’intégration de la culture des droits de l’Homme dans les politiques publiques nationales et le renforcement de la coopération avec les acteurs et les organisations concernés, gouvernementaux et non-gouvernementaux ».