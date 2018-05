Top départ pour «Attijari Tour»: Les diasporas marocaine et africaine ciblées

Les équipes commerciales d’Attijariwafa bank Europe, notamment de France, Belgique, Espagne, Italie et Allemagne se mobilisent et vont sillonner les routes, du 9 avril au 19 mai 2018, « afin de rester fidèle à l’une des principales valeurs du groupe Attijariwafa bank ; l’engagement, notamment celle d’être au plus proche de ses clients », précise un communiqué de l’institution.

« Attijari Tour » a pour objectif de renforcer la proximité avec les clients et d’aller à la rencontre des prospects, des communautés des marocains, tunisiens, sénégalais, maliens et ivoiriens résidents

à l’étranger.

Attijari Tour est « l’occasion de présenter les produits et services bancaires et financiers aux potentiels clients habitant loin des agences afin de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins tant sur la banque au quotidien que sur les transferts, dans leur pays de résidence et dans leur pays d’origine », ajoute le communiqué qui précise que pas moins de 8 véhicules habillés aux couleurs d’Attijariwafa bank ainsi qu’une centaine de conseillers se déplaceront dans plus de 130 villes différentes en Europe. Le TOP Départ a été organisé à Paris au siège d’Attijariwafa bank Europe en présence de Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du Groupe Attijariwafa bank, Boubker Jai, Directeur Général Délégué – Pôle Banque de Financement et d’Investissement, de Marchés des Capitaux & Filiales Financières, Omar Bounjou, Directeur Général Délégué Pôle Banque de Détail, Hassan El Bedraoui, Directeur Général d’Attijariwafa bank Europe et Sylla Fode, Ambassadeur Itinérant du Sénégal, ainsi que de nombreux représentants d’associations.

Des Top départ ont également eu lieu dans différentes villes européennes dont Bruxelles, Milan, Barcelone et Düsseldorf.

Le groupe Attijariwafa bank réaffirme ainsi, son engagement en tant que groupe bancaire et financier africain leader à travers les activités de sa filiale européenne.