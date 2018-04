Tornades solaires: Une vue de l’esprit!

L’observation du Soleil réserve bien des surprises. En passant au crible les tornades solaires découvertes au cours du XXe siècle, les astrophysiciens ont découvert récemment qu’elles n’existaient pas.

Les observations du Soleil depuis l’espace vont se mettre en place et se développer au cours des années 1960 et 1970 en complément des observations que l’on peut mener au sol. Indépendamment d’une pure quête de la connaissance, l’autre objectif des missions spatiales d’étude du Soleil est d’aboutir un jour à une météorologie solaire performante permettant de prédire les colères de notre étoile ou pour le moins en les annonçant quand elles débutent. Ces tempêtes sont capables de perturber notre civilisation dépendante des satellites autour de la Terre et de l’électronique, des technologies vulnérables à l’occurrence d’électrons tueurs et de surtensions provoquées par induction lors des tempêtes magnétiques.

Comme sous-produits de ces programmes de recherche, une équipe de chercheurs européens vient d’annoncer à la conférence European Week of Astronomy and Space Science (EWASS) à Liverpool que les observations de SDO, Hinode et Iris dans l’espace, conjointement avec celles recueillies depuis plusieurs années au sol, à la Tour solaire de l’Observatoire de Paris et avec le télescope solaire Thémis de l’Observatoire du Teide, avaient conduit à une étonnante remise en cause. Les tornades solaires découvertes depuis le début du XXe siècle dans la couronne solaire… n’en sont pas !

C’est ce que plusieurs de ces chercheurs ont commencé à expliquer depuis l’année dernière dans plusieurs publications sur arXiv.

Les images obtenues depuis des décennies semblaient pourtant bien montrer des structures de plasma en rotation rappelant les tornades sur Terre mais dont les tailles correspondaient à plusieurs diamètres terrestres.

Mais cherchant à les connaître avec plus de précisions, les astrophysiciens ont multiplié les mesures de vitesses par effet Doppler dans ces structures, ainsi que les estimations des températures et des densités. Cela leur a permis de les cartographier et d’obtenir une représentation en 3D du champ de vitesses associées. Iles poussant à affirmer qu’il ne s’agissait pas de tourbillons de plasma mais bien une classe de simples protubérances solaires désormais rebaptisées « protubérances en tornade ».

« Nous voyons qu’en dépit de l’apparence verticale des tornades et des protubérances au bord du Soleil, le champ magnétique qui les soutient n’est pas vertical, comme il semblait, mais horizontal, parallèle au bord du Soleil. Leur apparente verticalité est un effet dû à la projection de toutes les structures sur le plan du ciel », explique Nicolas Labrosse, chercheur à l’université de Glasgow (School of Physics and Astronomy), dans un communiqué du CNRS.

« Cet effet est similaire aux traînées d’un avion laissées dans le ciel. Si l’avion vole toujours à la même altitude, sa traînée semble s’interrompre sur la ligne d’horizon. Cela ne veut pas pour autant dire que l’avion s’est écrasé au sol », précise également dans ce communiqué Arturo López Ariste, chercheur CNRS à l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (université de Toulouse).