Torrents mortels au Japon: Les coulées de boue ont fait près de 100 morts…

Les pluies torrentielles qui s’abattent depuis plusieurs jours dans le sud et le centre du Japon ont fait au moins 62 morts et 44 disparus selon un nouveau bilan. Dimanche, des alertes aux fortes pluies étaient en vigueur dans trois préfectures, et quelque 300 mm d’eau devraient tomber lundi dans certaines parties de l’île de Shikoku, une des quatre grandes îles de l’archipel japonais.

Le Premier ministre Shinzo Abe qualifie de « course contre la montre » les efforts menés par plus de 50 000 pompiers, policiers et militaires pour sauver les sinistrés.

Les pluies diluviennes qui s’abattent dans les régions d’Okayama, d’Hiroshima, dans l’ouest de l’archipel, atteignent un niveau trois fois supérieur à celui des précipitations pour un mois de juillet. En certains endroits, plus d’un mètre de pluie est tombé en 24h.

A Kurashiki, dans la préfecture d’Okayama, l’eau d’une rivière a inondé un hôpital prenant au piège 200 personnes âgées et des bébés. Des centaines d’habitants se sont réfugiés sur les toits de leurs habitations et sont confrontés à une pénurie de nourriture. Des ordres d’évacuations ont été donnés à plus de deux millions de personnes.

Le gouvernement japonais a mis en place un centre de gestion des urgences au cabinet du Premier ministre. Quelque 54 000 secouristes de l’armée, de la police et des pompiers ont été envoyés dans le sud-ouest et de l’ouest du Japon. Le bilan s’annonce déjà lourd. Dimanche 8 juillet, les secouristes japonais se battaient pour sauver les sinistrés piégés par les conséquences dramatiques de pluies exceptionnelles qui continuent de s’abattre violemment sur une partie de l’ouest du Japon et qui ont déjà tué au moins 57 personnes, selon un bilan officiel provisoire. La chaîne publique NHK faisait état d’un bilan encore plus lourd de 68 morts et de 56 disparus.

« Les secours, le sauvetage de vies et les évacuations sont une course contre la montre », a déclaré Shinzo Abe durant une réunion de crise à Tokyo avec les principaux ministres, tandis que le porte-parole du gouvernement a également fait part de nombreuses disparitions de personnes. Une centaine d’habitants des régions les plus touchées ont été blessés, d’après l’Agence de gestion des incendies et catastrophes naturelles. L’état d’alerte maximum a été levé partout, mais des avis de niveaux inférieurs sont maintenus.

Des habitants sans mot

Dans la ville de Mihara, près d’Hiroshima, la pluie s’est arrêtée dimanche après-midi et les habitants ont commencé à réaliser l’ampleur du désastre. Les routes sont des rivières boueuses, laissant apparaître ici et là, à moitié noyés, des véhicules laissés à l’abandon. « Les opérations de secours sont maintenues 24 heures sur 24 », a indiqué Yoshihide Fujitani, un responsable de la gestion des catastrophes de la préfecture d’Hiroshima. « Nous prenons également en charge les personnes évacuées et tentons de remettre en état les infrastructures vitales comme le réseau d’eau et le gaz », a déclaré Y. Fujitani. « Nous faisons de notre mieux. »

Quelque 300 personnes, des nourrissons aux personnes âgées, ont par ailleurs été prises au piège dans un hôpital de Kurashiki, dans la préfecture d’Okayama, alors que l’eau d’une rivière avoisinante a déferlé sur la région.. Les sauveteurs hélitreuillaient une partie des sinistrés réfugiés dans l’établissement, tandis que d’autres étaient évacués par bateau.

Les précipitations record enregistrées depuis plusieurs jours dans plusieurs régions ont entraîné des crues exceptionnelles, des glissements de terrain et inondations, piégeant de nombreux habitants malgré des ordres d’évacuation donnés à plus de 2 millions de personnes, instructions pas toujours respectées car il est parfois déjà impossible ou trop dangereux de bouger. Quelque 54 000 pompiers, policiers et militaires des Forces d’autodéfense ont été déployés sur le terrain, « faisant leur maximum pour sauver des vies», a souligné Shinzo Abe, mais ils affrontent des difficultés majeures compte tenu de l’inaccessibilité de certains lieux en pleine campagne.