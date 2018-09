TOURISME : Hausse de 7% des arrivées à fin juillet

C’est un cumul décevant qu’a connu le royaume en terme d’affluence touristique durant les sept premiers mois de l’année 2018. En effet, selon l’Observatoire du tourisme, et avec une progression limitée à 7% par rapport à la même période un an plus tôt, un total de 7 millions de touristes ont visité le Maroc à fin juillet.

Le nombre des touristes étrangers (TES) a progressé de 15%, alors que les arrivées des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont diminué de 1%. Cette hausse a concerné les principaux marchés émetteurs, en particulier l’Italie (14%), l’Allemagne (9%), la France (6%) et le Royaume-Uni (5%). Concernant les nuitées totales enregistrées dans les établissements d’hébergement touristique classés, elles ont connu une hausse de 10% à fin juillet 2018 (+13% pour les touristes non-résidents et +2% pour les résidents). Les deux pôles touristiques, Marrakech et Agadir, ont généré, à eux seuls, 60% des nuitées totales à fin juillet, avec des augmentations de 12% et 10%, respectivement. Les autres destinations ont également affiché des bonnes performances, en particulier Fès, Rabat et Tanger, avec des hausses de 19%, 13% et 9% respectivement. Par ailleurs, les recettes générées par l’activité touristique des non-résidents au Maroc se sont élevées à 38,3 Mrds Dh à fin juillet, soit une hausse de 9,4%. Pendant le mois de juillet, le nombre d’arrivées des touristes aux postes frontières a enregistré une baisse de 2% par rapport au même mois de 2017 (+4% pour les TES et -4% pour les MRE).