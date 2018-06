TOURISME: Les arrivées touristiques toujours en hausse

Selon l’Observatoire du Tourisme, les arrivées touristiques aux postes frontières enregistrent une progression de 4% en avril 2018 comparativement à la même période de l’année précédente pour se fixer à 966 979 personnes, dont 334 862 MRE (-2%) et 632 117 touristes étrangers (+8%). Les plus fortes hausses du mois d’avril concernent les arrivées en provenance de France (+10% à 321 813 personnes), d’Hollande (+6%) et du Royaume-Uni (+5%) à 50 058 et à 58 036 touristes respectivement. A l’opposé, les baisses ont été enregistrées d’Espagne (-7% à 165 456 personnes) et d’Allemagne (-9% à 53 115 personnes). En cumulé, les arrivées à fin avril 2018 s’établissent à 3 374 577 personnes (+12% comparativement au 30/04/2017). Concernant les nuitées dans les établissements d’hébergement classés, elles ressortent en accroissement de 5% à 2 313 845 nuitées en avril 2018, intégrant une amélioration de 7% de celles des non-résidents à 1 612 059 et une bonification de 1% de celles des résidents à 701 786. Par ville et pour le seul mois d’avril, Marrakech maintient sa première position du classement des destinations par nuitées avec 904 585 nuitées (+6%), suivie par Agadir-Taghazout et Casablanca avec respectivement 451 077 nuitées (+2%) et 224 823 nuitées (+9%). En cumulé, le nombre de nuitées augmente de 10% à 7 533 111 comparativement à la même période de l’année précédente. Dans ces conditions, le taux d’occupation national se fixe en avril 2018 à 55% (+3 points par rapport à avril 2017) et à 46% (+4 points) en cumulé. Enfin, les recettes voyages en devises augmentent de 13% à 5,9 Mrds Dh sur le mois d’avril 2018, contre une hausse de 18% à 21,1 Mrds Dh à fin avril 2018.

