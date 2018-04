Tourisme: Les indicateurs toujours au vert

Durant les deux premiers mois de 2018, l’activité touristique arrive à maintenir sa cadence de croissance soutenue entamée depuis plus d’une année, et enregistre une progression de 12% des arrivées aux postes frontières à fin février contre une hausse de 10% une année auparavant. Dans le détail, les arrivées des touristes étrangers aux postes de frontières ont affiché une augmentation de 20%, contre +14% en 2017, alors que le flux des MRE signe une légère hausse de 1% pour contre +6% une année auparavant. Les principaux marchés émetteurs continuent d’afficher des progressions positives, en particulier, l’Allemagne et l’Italie qui signent, chacun, une progression de 18%, suivis de la Hollande12%, la France 11% et le Royaume-Uni 10%. Quant aux nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés, elles ont enregistré une croissance de 13% par rapport à fin février 2017 (15% pour les touristes non-résidents et 8% pour les résidents). Cette hausse des nuitées a concerné la quasi-majorité des destinations du Royaume. Ainsi, Marrakech et Agadir ont enregistré une augmentation de 15% et 10% respectivement. Cette tendance s’est étalée aux autres destinations en particulier Fès, Tanger, Rabat et Casablanca qui ont également affiché de bonnes performances avec des hausses respectives de 26%, 17%, 15% et 12%. Pour ce qui est des recettes, elles ont atteint 9,8 Mrds Dh à fin février, contre 7,7 Mrds Dh une année auparavant, ce qui représente une amélioration de 30%. Pour le seul mois de février, la progression des recettes de voyages en devises atteint 19%, à 4,14 Mrds Dh.

