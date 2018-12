Tourisme: Un mois d’octobre haussier

Selon les dernières données de l’Observatoire du tourisme, et à fin octobre 2018, les nuitées totales réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés, ont enregistré une hausse de 9% par rapport à la même période de 2017 (+12% pour les touristes non‐résidents et +1% pour les résidents). Le nombre d’arrivées des touristes a connu une hausse de 10,4% par rapport à celui de 2017 (+14% pour les TES et +3% pour les MRE).

Les principaux marchés émetteurs ont enregistré des résultats positifs, en particulier les Etats-Unis et l’Italie avec une hausse de 28% et +21% respectivement, suivis de l’Allemagne, l’Espagne et la France qui ont enregistré des progressions de 9%, 8% et 8% respectivement. Les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré, à eux seuls, 60% des nuitées totales à fin septembre 2018. Les autres destinations ont également affiché des bonnes performances, en particulier, Fès, Rabat et Tanger avec des hausses de +18%, +10% et +9% respectivement. De son côté, le volume des nuitées dans les établissements classés a connu une hausse de 9% en octobre.

… Et La CGEM mandatée pour fédérer le secteur

Les professionnels de l’Industrie du tourisme ont tenu une réunion, hier mercredi 5 décembre, en présence de Mohamed Sajid, Ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, de Lamia Boutaleb, la Secrétaire d’État au Tourisme et de Salaheddine Mezouar, Président de la CGEM. Au vu de son importance dans l’économie nationale, les participants ont convenu de la nécessité de fédérer le secteur, de dépasser les divergences actuelles et de rassembler l’ensemble des parties. Les parties présentes à la réunion ont donné mandat au Président de la CGEM et à son Vice-président Général, Faïçal Mekouar, afin de poursuivre le dialogue et finaliser les termes d’un accord global, visant à rassembler l’ensemble de la famille du tourisme au sein de la CNT.