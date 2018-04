Tourisme: Un Symposium et des plaies

Le Symposium International du Tourisme organisé par le CDS, hier, à Rabat, à l’hôtel « La Tour Hassan » aura tenu toutes ses promesses. Voilà un événement qui, pour paraphraser la Présidente de la CGEM, « vient à point nommé », le secteur n’ayant pas eu de rendez-vous ni d’Assises depuis cinq années. Meriem Bensalah qui n’a pas la langue dans la poche aura mis les acteurs de l’industrie du tourisme devant leurs responsabilités. « Nous attirons, certes, 11 millions de touristes et nous sommes la première destination en Afrique, mais nous ne perçons pas… Nous sommes presque dans une situation d’inertie », a-t-elle rappelé. Tout en invitant à revoir le business modèle du secteur sur la base d’une

«bonne gouvernance ». Et d’appuyer sur là où ça fait le plus mal à une profession à la dérive : un Conseil Stratégique du Tourisme ne s’est réunie qu’une fois en six ans, des Conseils Régionaux du Tourisme détournés de leur rôle initial, des Programmes de Développement Régionaux inopérants, une lutte intestine au sein des représentations des professionnels… Dès lors, on est face à « un sentiment d’urgence », devait marteler la « Patronne des patrons » tout en souhaitant un renouveau pour le secteur.

On rappellera que Mohamed Benamour, à l’origine de cette messe, a souligné que « ce Symposium est une nouvelle contribution du CDS au débat sur les enjeux nationaux. Le CDS en sa qualité de think tank indépendant voué à la réflexion et à la réforme, constitue une force de proposition à travers des programmes et des mesures opérationnelles pour favoriser l’émergence d’un modèle de développement inclusif au Maroc. »

Mais force est de constater que le secteur qui a fait l’objet d’un contrat-programme signé avec la CGEM à Marrakech, pèche par manque de dynamisme et de leadership pour avancer. M. Benamour a rappelé que « cette dernière décennie, stratégies, rapports, études, évaluations, analyse des politiques de promotion, propositions se sont succédés. Ils ont valorisé des succès, mais aussi souligné les défaillances et retards en termes de réalisations. La liste des dysfonctionnements est révélatrice d’une gouvernance particulièrement éclatée entre de nombreuses instances de concertation et de décision, de chevauchement des programmes, parfois des visions et des périmètres. Les organismes et outils sont multiples, mais la mutualisation des moyens et des énergies n’est pas au rendez-vous. Et je passe sur le manque de lisibilité de la politique publique du secteur qui en est la conséquence. »

La journée d’hier a donc essayé de donner des éléments de réflexion et des pistes de travail pour le secteur à travers cinq panels qui ont traités de plusieurs problématiques majeures, « le Tourisme face aux enjeux de croissance et de prospérité », « le tourisme face aux enjeux de la régionalisation et de l’aménagement du territoire » et « le tourisme face aux enjeux de la mise en œuvre ».

Que gardera-t-on du message du patron du CDS ? Que « le tourisme est un formidable outil d’aménagement du territoire, et notre territoire de Tanger à Lagouira ». Une redite. En attendant de voir clair dans la stratégie ministérielle. La balle est dans le camp du ministre Mohamed Sajid qui assure que tout est fin prêt pour dérouler la feuille de route, y compris le choix du nouvel homme fort de l’ONMT.