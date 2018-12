Touristes scandinaves égorgées: Daech met le BCIJ à cran !

La gestion sécuritaire du phénomène djihadiste n’est pas à l’abri des surprises. Les plus désagréables, bien sûr. Les hommes de Hammouchi ne l’ignorent pas même si la chance leur a sourit à plusieurs occasions, au grand bonheur de la quiétude des citoyens.



Aujourd’hui, il faut croire que le spectre du terrorisme a choisi de s’étendre à un coin perdu de l’anti Atlas, dans la région d’Imlil. C’est donc au pied de Jbal Shamharouch que le présumés partisans de Daech sont passés à l’attaque lundi 17 décembre 2018. En étêtant deux jeunes touristes scandinaves qui rêvaient de se faire le Toubkal. Le rituel rappelle, à bien des égards, le modus operandi des partisans du sinistre Al-Baghdadi qui drapaient leurs victimes de tuniques oranges avant de les égorger avec une froideur satanique. Les deux victimes, Louisa Vesterager Jespersen, étudiante danoise de 24 ans et Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, ne croyaient pas que leur randonnée allait tourner au cauchemar. Mal leur a pris…

Si les éléments du fameux BCIJ ont vite fait de retrouver les quatre supposés terroristes (Abderrahmane Khayali, plombier né en 1985, Abdessamad Joude, vendeur ambulant né en 1993, Rachid El Afati, marchand ambulant né en 1985, et Younes Ouaziyad, menuisier né en 1991), il n’en reste pas moins que l’alerte est « chaude » et doit être interprétée comme telle. Car l’objectif ciblé par cette opération terroriste qui ne dit pas son nom, – et il faudra s’attendre à ce qu’un communiqué de Daech suive opportunément-, est de saper la destination de Marrakech qui s’est préparée pour accueillir ses hôtes à l’occasion des fêtes de l’année. Les quatre suspects connus pour leurs penchants extrémistes n’ont jamais quitté le Maroc. Ce qui ne les a pas empêchés de « copier » le mode opératoire de leurs maîtres à penser qui appellent au « djihad » contre les mécréants…

Dès lors, la vigilance doit être de rigueur. Et les radars ne doivent plus être déployés à la seule hauteur des agglomérations urbaines. Mais élargir davantage leur spectre aux coins les plus reculés du pays où le tourisme sauvage peut nicher.

Selon un communiqué du BCIJ, les mis en cause ont été arrêtés et sont soumis actuellement à une enquête judiciaire pour déterminer les circonstances de cet acte criminel, dévoiler ses motifs réels et vérifier le mobile terroriste de ce crime qui a été appuyé par des preuves et données issues de l’enquête.