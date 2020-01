Tournoi de boxe « Ahmed Comert »: Les pugilistes marocains en troisième position

L’équipe marocaine de boxe séniors a occupé la troisième place lors du tournoi international «Ahmet Comert», organisé à Istanbul en Turquie du 13 au 20 janvier.

Les pugilistes marocains Zine El Abidine Amrouj, Said Mourtaji et Abdehak Nadir ont remporté respectivement la médaille d’or dans la catégorie 69 kg, et deux médaille de bronze dans les catégories 49 kg et 63 kg, permettant ainsi au Maroc d’arracher la troisième place.

La Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB) a indiqué que ce résultat est positif vu le haut niveau de ce tournoi qui a connu la participation des écoles pionnières de cet art noble.

Par ailleurs, les champions Mohamed Hamout (57 kg), Anas Zarifi Alami (75 kg), Yassine Al-Warz (75 kg), Mohamed Sghir (81 kg), Younes Bayala (91 kg) et Ahmed Bourus (91 kg) n’ont pas réussi à monter sur le podium.

La Fédération Royale marocaine a également souligné dans un communiqué que la participation du Maroc à ce tournoi international s’inscrit dans le cadre de la phase préparatoire des éliminatoires des jeux olympiques qui se dérouleront du 20 au 29 février à Dakar, dans le but de garantir une qualification aux jeux olympiques de Tokyo, l’été prochain.

Turquie, Algérie, Somalie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Iran, Seychelles, Mongolie, Danemark et Biélorussie ont pris part au tournoi «Ahmet Comert».