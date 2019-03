TPME : La CCG et la BEI renforcent leur coopération

Hicham Zanati Serghini, Directeur Général de la Caisse Centrale de Garantie (CCG), et Emma Navarro, Vice-présidente de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) en charge des activités de la Banque au Maghreb ont procédé lundi à Rabat à la signature d’un protocole d’entente pour la mise en place d’un cadre de coopération à même de renforcer les capacités de la CCG en matière d’appui au financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

Avec la signature de ce protocole, la CCG et la BEI s’engagent à mettre en commun leur longue expérience et leur savoir-faire dans les domaines du financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

Les deux parties entendent en effet promouvoir une collaboration ciblant essentiellement les entreprises marocaines à forte valeur ajoutée et celles opérant dans l’économie verte.

La BEI entend par ailleurs accompagner la CCG dans le déploiement de sa nouvelle offre-produits à travers une panoplie d’outils adaptés incluant le financement, le partage de risque et l’appui technique.