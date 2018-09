Trafic aérien: Progression de 10,6% à fin août

Au terme des huit premiers mois de 2018, le volume du trafic aérien commercial affiche une appréciation de 10,6% à 14 849 741 passagers comparativement à la même période de l’exercice écoulé. Sur le seul mois d’août, le trafic aérien commercial s’améliore de 3,9% à 2 287 673 passagers par rapport au mois d’août 2017. Cette évolution intègre une hausse de 3,9% du trafic commercial international à 2 067 659 passagers et une augmentation de 3,6% du trafic domestique à 220 014 passagers. Par aéroport, celui de Casablanca (Mohamed V) se maintient en tête de liste avec une part de 46,3% du trafic global à 1 059 900 passagers (+1,6%), suivi par celui de Marrakech avec une part de 17,6% pour 401 615 passagers (+14,2%). Par faisceau géographique, l’Europe arrive en première position avec 76% du trafic commercial global, suivi du Moyen et Extrême Orient (9,6%) et de l’Afrique (7,1%). De leur côté, les mouvements d’avions dans les aéroports nationaux ressortent en progression de 2,9% à 17 817 déplacements tandis que le trafic fret recule de 5,3% à 6 463,2 tonnes.

