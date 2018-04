Transformation digitale: Société Générale primée pour son agilité!

Société Générale Maroc vient de se voir attribuer le prix du meilleur déploiement agile de la transformation digitale, décerné par le cabinet Trusted Advisors. Ce titre a été obtenu suite à des études qualitatives (focus groupes, entretiens individuels) et quantitatives menées sur une période de 8 mois par les experts du cabinet Trusted Advisors auprès de l’ensemble des parties prenantes concernées par la transformation digitale bancaire. Engagée dans une dynamique d’innovation et d’adaptation permanente de ses services aux dernières tendances et évolutions technologiques, Société Générale Maroc a su démontrer au cours de ces études, sa capacité à actionner tous les leviers de la transformation. Concrètement, c’est le projet Bankaty qui a été jugé comme étant la parfaite illustration du déploiement agile. Pour rappel, Bankaty est le projet ayant permis de développer la nouvelle solution d’ouverture et de gestion de compte en ligne. Au cœur de la transformation digitale de la banque, le déploiement de Bankaty s’est appuyé sur une démarche innovante. C’est ainsi qu’une équipe pluridisciplinaire s’est « attelée » au projet en mode « commando », avec un objectif prioritaire : délivrer le MVP (Minimum Vital Product) en 3 mois. Ont été ainsi regroupés dans un même espace marketeurs, informaticiens, designers de site, commerciaux, développeurs, travaillant selon les valeurs fondamentales des méthodes agiles… Ce regroupement de compétences a permis de dialoguer, d’interagir en direct et de prendre en considération les inputs de chacun, selon son domaine d’expertise. Tout au long du projet, l’accent a été mis sur l’expérience client et la simplicité du parcours pour délivrer un premier niveau de service (l’ouverture de compte en ligne) tout en continuant à l’enrichir et à l’améliorer. Forte de cette expérience réussie, Société Générale Maroc accélère sa transformation digitale et entend généraliser cette pratique de méthode agile à un périmètre plus large et plus accentué, grâce à la structuration de son usine digitale et à sa proximité avec l’écosystème de l’innovation et les startups.

