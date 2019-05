Transition floue en Algérie: L’armée abandonne la présidentielle pour réprimer 

Ahmed Gaïd Salah, chef de l’état-major de l’armée s’est exprimé ce 28 mai depuis Tamanrasset sur la situation politique que connaît l’Algérie. Le nouvel homme fort du système algérien appelle au dialogue constructif, sans faire référence aux élections présidentielles prévues le 4 juillet.

Une esquive calculée au regard du faible engouement pour cette étape électorale qu’il considère, lui-même, comme seule issue à la crise qui sévit en Algérie.

Cette échéance électorale, pour rappel, est rejetée par la rue et la classe politique.

Le chef de l’état-major de l’armée a signalé qu’une solution urgente doit être trouvée pour remettre le pays sur les rails.

Il affirme aussi que le peuple ne veut pas reproduire les expériences du passé et demande « aux uns et aux autres de faire des concessions dans l’intérêt du pays ».

Gaid Salah, qui affirmait, début mars, vouloir « accompagner la volonté populaire » revient-il à de meilleurs sentiments après avoir constaté que seuls deux candidatures avaient été déposées pour la présidentielle ?

En tout cas, au cours de ces dernières semaines, les slogans hostiles au patron de l’armée auront certainement forcé le nouvel homme fort à revoir sa stratégie qui consistait à faire durer le système.

Plusieurs analystes algériens évoquent « la tentation répressive » du régime.

La liberté d’expression s’arrête désormais là où débute le risque « d’atteinte à l’unité nationale », signalent-ils par voie de presse.

Les correspondants étrangers ne sont pas les bienvenus.

Les visas sont désormais donnés au compte goutte, alors que durant les premiers vendredis de mobilisation, la presse étrangère était relativement bien accueillie.

Un mois et demi après l’expulsion, le 9 avril, par les autorités algériennes, du directeur de l’agence à Alger, Aymeric Vincenot, qui s’est vu refuser le renouvellement de son accréditation pour 2019, la présence même d’un bureau de l’agence française dans la capitale algérienne pourrait être compromise.

Sur les écrans des télévisions publiques ou privées, on assiste à une reprise en main. Plusieurs journalistes « pro Hirak » ont été sanctionnés.

Désormais, sur les écrans de « Canal Algérie » n’apparaissent ni pancartes ni slogans anti Gaïd Salah.

Avec des mots qui rappellent la propagande du parti unique, la revue de l’armée El Djeich s’en est violemment pris à tous ceux qui appellent à une période de transition «par des voies multiples dont la plus courante est de faire pression, à travers des ‘messages ouverts, ‘débats’, ‘avis’ et ‘points de vue’ publiés dans les colonnes de certains médias appelant à une période de transition calquée à leur mesure, durant laquelle ils se conduiront comme il leur plaira et feront passer leurs projets et les agendas de leurs parrains qui vouent à l’Algérie et à son peuple une haine et une rancœur infinies».

Dans un édito récent, le quotidien officiel, « El Moudjahid », reprenait le thème du

« complot » pour justifier une gestion autoritaire de la situation.

Plus, les manifestations sont de plus en plus encadrées.

L’association RAJ (Rassemblement Action Jeunesse) a été empêchée par la police d’organiser ses débats citoyens organisés au parc Sofia d’Alger.

Les forums qui se tenaient sur le parvis de la Grand Poste à Alger ont été dispersés.

Un jeune manifestant s’est vu arracher une banderole brocardant Gaïd Salah avant d’être embarqué manu militari.