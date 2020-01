Trésor: Baisse drastique des levées nettes à fin 2019

Au terme de l’année 2019, les levées brutes du Trésor se sont repliées de 9,3% pour se situer à 104,4 Mrds Dh.

Cette évolution recouvre le recul du volume levé en maturités courtes et moyennes respectivement de 48,3% et 46,2% pour se situer à 9,4 et 39,8 milliards de dirhams et représenter respectivement 9% et 38,1% des levées après 15,8% et 64,3% un an auparavant, atténué par le raffermissement du volume souscrit des maturités longues, passant de 22,8 milliards de dirhams à 55,2 Mrds Dh, prédominant les levées à hauteur de 52,8% après 19,9% l’année précédente.

Compte tenu des remboursements du Trésor qui ont augmenté, en glissement annuel, de 9,2% pour s’établir à 93,4 Mrds Dh à fin décembre 2019, les levées nettes du Trésor ont atteint 11 Mrds Dh, en baisse de 62,9% par rapport à fin décembre 2018.

S’agissant du volume des soumissions sur le marché des adjudications au terme de l’année 2019, il aurait atteint 339,1 Mrds Dh, en hausse de 1,3% par rapport à fin 2018.

Cette évolution incorpore l’appréciation du volume soumissionné des maturités longues qui est passé de 56 Mrds Dh à 121,2 Mrds Dh, canalisant 35,7% du volume des soumissions après 16,7% un an auparavant.

En revanche, le volume soumissionné des maturités moyennes et courtes a reculé respectivement de 19,6% et 27,4% pour se situer à 160,5 et 57,4 Mrds Dh, pour représenter 47,3% et 16,9% du volume des soumissions contre 59,7% et 23,6% il y a un an.