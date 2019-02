TRESOR : Net recul des levées brutes en janvier

A fin janvier 2019, les levées brutes du Trésor ont baissé de 35,2% par rapport à décembre 2018 pour se situer à 9,4 Mrds Dh.

Ces levées ont été caractérisées par le recours du Trésor aux maturités moyennes à hauteur de 59,4%, suivies des maturités longues (36,2%) puis des maturités courtes (4,4%), alors que celles-ci représentaient respectivement 32,9%, 57,2% et 9,9% de l’encours le mois précédent. Intégrant la baisse des remboursements du Trésor de 40,6% à 6,2 Mrds Dh, les levées nettes ont diminué de 20,9% à 3,1 Mrds Dh en janvier 2019. Dans ces conditions, l’encours des Bons du Trésor émis par adjudication s’est amélioré par rapport à fin décembre 2018 pour s’établir à 549,3 Mrds Dh à fin janvier 2019 (+0,6%), avec une structure dominée à hauteur de 58,6% par les maturités à long terme, suivie des maturités à moyen terme (38,8%) et des maturités à court terme (2,6%). Le volume des soumissions sur le marché des adjudications ressort, quand à lui, en hausse de 16,5% à 38,8 Mrds Dh en glissement mensuel, accaparé à hauteur de 75,9% par les maturités moyennes, de 17,6% par les maturités longues, et de 6,5% par les maturités courtes.