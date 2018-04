Trésor: Pression sur le marché des adjudications

Au terme du premier trimestre 2018, les levées brutes du Trésor au niveau du marché des adjudications ont plus que doublé, par rapport au quatrième trimestre 2017 pour atteindre 29,9 Mds Dh. En termes de structure, ces levées ont été prédominées par les maturités moyennes dont le volume s’est raffermi, passant de 2,7 Mrds Dh à 18,2 Mrds Dh, soit 60,9% des levées après 18,2% au quatrième trimestre 2017. De même, le volume levé en maturités courtes a plus que doublé, passant de 3,6 Mrds Dh à 7,5 Mrds Dh pour représenter 25% des levées après 24,6% le trimestre précédent. En revanche, celui des maturités longues s’est replié de 49,8% pour se situer à 4,2 Mrds Dh, soit 14% des levées après 57,2% le trimestre dernier. Les remboursements du Trésor au cours du premier trimestre 2018 ont augmenté, par rapport au quatrième trimestre 2017, de 30,9% pour atteindre 18,1 Mrds Dh. De ce fait, les levées nettes du Trésor ont été positives de 11,8 Mrds Dh contre 767 MDH le trimestre précédent. Compte tenu de ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est accru de 2,3% par rapport à fin décembre 2017 pour s’établir à 528,5 Mrds Dh à fin mars 2018. La structure de cet encours demeure prédominée par les maturités longues et moyennes respectivement à hauteur de 57,2% et 38,3% contre 57,8% et 37,1% à fin décembre 2017.

