Trésor: Recours au financement intérieur pour combler le déficit

Le Trésor a fait appel au financement intérieur pour un montant de 7,2 Mrds Dh à fin janvier 2019 contre 7,5 Mrds Dh une année auparavant.

A fin janvier, la structure du financement intérieur laisse apparaître un recours au marché des adjudications pour un montant net de 3,1 Mrds Dh (contre 7,3 Mrds Dh un an auparavant), une hausse des dépôts au Trésor de 10% à 2,2 Mrds Dh et une reconstitution des disponibilités du Trésor auprès de BANK AL-MAGHRIB pour 699 MDH (contre 1,2 Mrds Dh un an auparavant). Concernant son encours, ce dernier a augmenté de 0,5% à 551,8 Mrds Dh par rapport à son niveau à fin janvier 2019. Sur le mois, les levées brutes se sont élevées à 9,4 Mrds Dh au moment où les remboursements ont atteint 6,2 Mrds Dh. Sur le plan du financement extérieur, les remboursements du principal de la dette extérieure se sont élevés à 1,1 Mrd Dh à fin janvier 2019 tandis que les tirages ont atteint 49 MDH, faisant ressortir un flux négatif de 1,1 Mrd Dh.