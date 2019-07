Trophées du Droit: Attijariwafa bank décroche l’Or 

Ce trophée vient couronner les efforts des juristes du Groupe sous l’impulsion de sa responsable Malika El YOUNSI qui a toujours œuvré pour que le Conseil Juridique Groupe soit une pierre angulaire dans les prises de décisions stratégiques, avec un ancrage fort à l’échelle du continent.

Ainsi, Le Conseil Juridique Groupe d’Attijariwafa bank a été mis à l’honneur en tant que Lauréat « Meilleure Direction Juridique Groupes Africains 2019 », pour trois raisons majeures « Département structuré avec l’esprit d’équipe, de belles réalisations dans un secteur très réglementé et un passage à la digitalisation rapide et efficace ».

Pour rappel, les Trophées du Droit constituent depuis leur création en 2009 un événement incontournable des professionnels du droit visant à récompenser les praticiens les plus reconnus du droit des affaires en France, en Europe et à l’international à raison d’un événement par an, après consultations et délibérations d’un jury spécialisé.