Trou dans le Soyouz Sabotage atmosphérique?

Le mystérieux trou découvert le 30 août dernier dans le Soyouz amarré à la Station spatiale internationale (ISS) a été percé depuis l’intérieur de la capsule, assure Sergei Prokopyev lors d’une conférence de presse. « Il revient aux enquêteurs de déterminer quand ce trou été fait », a ajouté le cosmonaute russe dont les propos, rapportés par Associated Press, font écho aux premières conclusions de la commission d’enquête ayant jugé que cet incident était un acte intentionnel, donc un sabotage.



Oleg Kononenko et Sergei Prokopyev avaient inspecté le mystérieux trou, pris des photos et collecté des échantillons, lors d’une sortie dans l’espace le 11 décembre dernier. Ceci juste avant de revenir sur Terre, le 20 décembre, à bord du vaisseau Soyouz en question, qui transportait également les astronautes Serena Auñón-Chancellor de la Nasa et Alexander Gerst de l’ESA. La partie endommagée de la capsule a été éjectée avant la rentrée atmosphérique, conformément à la procédure.

Leur de leur sortie, les deux cosmonautes russes ont examiné le trou et ont déclaré n’avoir vu aucune marque de perçage autour. Ils ont aussi pris des photos et prélevé des échantillons.