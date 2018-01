Trump s’en prend à Islamabad: L’ambassadeur US convoqué…

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur américain suite à la critique virulente de Donald Trump à l’égard du Pakistan qu’il a exprimée le 1er janvier sur Twitter. David Hale, ambassadeur des États-Unis au Pakistan, a été convoqué lundi soir au ministère des Affaires étrangères suite aux «accusations infondées» du Président Trump à l’égard du Pakistan.

Auparavant, l’hôte de la Maison Blanche avait écrit sur Twitter que les États-Unis avaient accordé une aide financière au Pakistan qui s’abstenait toutefois de contribuer à la lutte contre le terrorisme en donnant «refuge aux terroristes […] en Afghanistan».

Selon la chaîne de télévision Fox News, citant un membre du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, les autorités US ont décidé de geler l’allocation au Pakistan de 255 millions de dollars pour la lutte contre le terrorisme. Il a également précisé que l’administration Trump continuerait à «évaluer le niveau de la coopération avec le Pakistan».

Les militaires afghans ont réussi, dans une frappe aérienne, à liquider un haut responsable des talibans qui aurait orchestré de nombreux attentats, selon la télévision afghane.

Selon les médias, le gouverneur adjoint des talibans Mawlawi Wali Jan a été liquidé lundi suite à une frappe aérienne sur la ville de Tarin Kôt, capitale de la province d’Orozgân. 11 autres membres du groupe terroriste se sont retrouvés sous cette frappe. «Des armes, des munitions et des véhicules ont été également détruits au cours de la frappe aérienne», lit-on dans le communiqué du ministère afghan de la Défense.

Selon ce document, Mawlawi Wali Jan était «le principal architecte et organisateur d’attentats dévastateurs, d’attaques armées et d’explosion à Tarin Kôt et dans d’autres parties de la province d’Orozgân».

En parallèle, l’armée afghane continue de mener des opérations terrestres et aériennes dans la partie est du pays, visant les djihadistes de Daech qui se réfugient dans cette région. Pas moins de 65 djihadistes auraient été liquidés dans ces opérations, selon Tolo News.

Le porte-parole du gouverneur de la province du Nangarhar Ataullah Hoguiani, 65 djihadistes ont été tués et 18 blessés lors d’opérations terrestres et aériennes menées dans le district de Haska Mina. Selon lui, les opérations ont également fait un mort et 13 blessés civils.

La situation en Afghanistan s’est sensiblement détériorée ces derniers mois. Le mouvement radical Taliban s’était déjà emparé de territoires considérables dans des zones rurales du pays et avait lancé une offensive d’envergure contre des grandes villes. L’influence de Daech, elle aussi, a grandement augmenté sur le territoire du pays par rapport à l’année précédente.

Précédemment, l’ancien ambassadeur russe en Afghanistan Zamir Kaboulov a déclaré que Daech s’était significativement renforcé en Afghanistan, où les effectifs de ce groupe terroriste dépassaient les 10.000 combattants, de nouvelles recrues arrivant de Syrie et d’Irak.