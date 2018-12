TUC: Du surplace en octobre

Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank al Maghrib dans l’industrie du mois d’octobre indiquent une hausse, d’un mois à l’autre, de la production et des ventes. De même, les commandes auraient progressé avec un carnet de commandes qui serait resté à un niveau inférieur à la normale. Dans ces conditions, le Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) aurait stagné à 74%. Cette stagnation est le résultat d’une hausse dans la « mécanique et métallurgie » et dans la « chimie et parachimie », d’une baisse dans le « textile et cuir » et d’une stagnation dans l’ « agro-alimentaire » et dans l’ « électrique et électronique ». La hausse de la production aurait concerné l’ensemble des branches et sous-branches d’activité à l’exception de l’ « industrie alimentaire » où la production aurait stagné et de l’ « industrie textile » où elle aurait plutôt baissé. La progression des ventes globales reflète une hausse sur le marché local et aurait concerné l’ensemble des branches d’activité à l’exception de la « chimie et parachimie » où les ventes auraient plutôt baissé. Les expéditions à l’étranger auraient connu, quant à elles, une stagnation. S’agissant des commandes, elles auraient connu une hausse dans la « mécanique et métallurgie » et dans l’« électrique et électronique », une stagnation dans l’ « agro-alimentaire » et dans la « chimie et parachimie » et une baisse dans le « textile et cuir ». Pour leur part, les carnets de commandes seraient restés à un niveau inférieur à la normale dans l’ensemble des branches d’activité hormis l’« électrique et électronique » où ils se seraient situés à un niveau supérieur à la normale. Pour les trois prochains mois, les entreprises s’attendent à une hausse de la production et des ventes et ce, dans l’ensemble des branches d’activité à l’exception de l’« électrique et électronique » où elles s’attendent plutôt à une baisse.

