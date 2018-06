TUC: Légère baisse à fin mai

Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib (BAM) du mois de mai indiquent une hausse, d’un mois à l’autre, de la production et des ventes. De même, les commandes auraient connu une amélioration, avec toutefois un carnet de commandes qui serait resté à un niveau inférieur à la normale. Dans ces conditions, le Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) se serait établi à 61%. La production se serait améliorée dans l’ensemble des branches d’activité à l’exception du « textile et cuir » où elle aurait stagné. Pour leur part, les ventes auraient marqué un accroissement tant sur le marché local qu’étranger et ce pour toutes les branches d’activité. Pour ce qui est des commandes, elles auraient enregistré une hausse dans l’ensemble des branches à l’exception de l’ « agro-alimentaire » où elles auraient baissé. Les carnets de commandes seraient, quant à eux, restés à un niveau inférieur à la normale dans toutes les branches d’activité, hormis l’« agroalimentaire» où ils se seraient situés à un niveau normal. Pour les trois prochains mois, les entreprises s’attendent globalement à une hausse de l’activité, avec toutefois plus du tiers des patrons qui déclarent ne pas avoir de visibilité.

