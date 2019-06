Un autre partenariat pour PPC: Large ouverture sur le Femise

Public Policy Center de l’Université internationale de Rabat vient de signer avec le Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences économiques (Femise) basé à Marseille, un accord de partenariat.

Constantin Tsakas, SG du Femise, loue le partenariat qui le lie désormais au think tank marocain PPC.

Réagissant à chaud à l’événement, il a souligné que les deux institutions entendent ainsi mutualiser leurs « moyens d’agir pour renforcer la qualité de leurs productions, pour mieux encadrer des chercheurs et pour enrichir l’agenda de questions à traiter ».

Ce partenariat englobe une large palette de domaines de réflexion.

Cela touche notamment l’intégration commerciale, le développement des échanges avec l’Afrique sub-saharienne, les enjeux géopolitiques et géostratégiques du développement en Afrique subsaharienne, le développement du secteur privé, les politiques climatiques, environnementales et énergétiques, la recherche et développement, l’économie numérique, les défis et opportunités d’agir des territoires, l’inclusivité, l’entreprenariat social et l’investissement à impact social, l’autonomisation des femmes et des jeunes, les questions de développement humain durable et changement social au Maroc et dans la rive Sud de la Méditerranée en général.

Les deux institutions prévoient aussi d’organiser ensemble des ateliers et des conférences, de réaliser des publications communes, d’élaborer et de mettre en œuvre des projets de coopération/collaboration et des campagnes d’information.