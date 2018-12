Un « Conseil de la République » présidé par BCE: Une réunion d’urgence pour sauver la Tunisie

Face à une tension qui risque de prendre de l’ampleur en Tunisie, le chef de l’Etat a réuni, vendredi matin, les présidents de l’ARP, les chefs de l’UTICA et de l’UGTT ainsi que des partis formant la coalition gouvernementale. L’alerte est chaude et le président BCE reproduit la formule du « Conseil de la République », instance informelle s’il en est, déjà éprouvée en juin 2016 pour la mise en place de l’Accord de Carthage.

La liste des présents est significative.

D’abord, le président de A l’ordre du jour, l’analyse de la situation dans le pays marquée au feu des menaces sécuritaires et des tensions sociales et autres revendications sociales. Deux jours auparavant, le chef de l’Etat avait présidé le Conseil supérieur des Armées. Au cours de la semaine, divers incidents graves avaient défrayé la chronique : meurtre crapuleux contre un ressortissant ivoirien, immolation par le feu d’un reporter vidéo à Kasserine, troubles dans nombre de localités, mouvements sociaux et préavis de grève, notamment celui d’une grève générale le 17 janvier prochain. Mais, aussi démantèlement de nombre de cellules terroristes. La situation est donc assez préoccupante si on y ajoute la dimension économique où les clignotants restent braqués sur le rouge.



Devant son auditoire, l’heure est grave et incite, assure le Président, à dégager des solutions urgentes et courageuses. Sauver le pays, le prémunir contre les risques sécuritaires, apaiser les tensions sociales et faire progresser le processus démocratique, voilà autant de chantiers qui interpellent les uns et les autres par delà les contingences politiciennes. En sonnant le tocsin, BCE réussira-t-il à calmer pour autant les esprits surchauffés ? Rien n’est moins sûr…