Un consulat ivoirien à Laayoune : Un acte « souverain », confirme A. Coulibaly

La Côte d’Ivoire n’accepte pas qu’on lui dicte sa conduite dans les relations internationales et sa décision d’ouvrir un consulat général à Laâyoune est un acte « souverain » et « conforme à ses intérêts et ses valeurs », a affirmé mardi son ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, Ally Coulibaly.

« En matière de politique étrangère, comme dans d’autres domaines, nous nous gardons de donner des leçons de morale, de même nous n’entendons pas qu’on nous dicte ce que nous devons faire ou ne pas faire. C’est un principe cardinal auquel nous tenons », a insisté A. Coulibaly lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La décision d’ouvrir un consulat général à Laâyoune « est une décision que nous assumons pleinement parce qu’elle relève de notre souveraineté (et) parce qu’elle est conforme à nos intérêts et nos valeurs », a-t-il ajouté lors de ce point de presse tenu à l’issue de l’inauguration de cette représentation diplomatique, la 5ème qui voit le jour à Laâyoune après celles de l’Union des Comores, de la République de Centrafrique, du Gabon et de Sao Tome-et-Principe.

Le ministre ivoirien a fait remarquer que cet acte « ne doit donner lieu à une quelconque polémique que ce soit », puisque la Côte d’Ivoire « n’a jamais fait de mystère » de son soutien à la marocanité du Sahara.

« Ouvrir un consulat général dans cette région stratégique à vocation internationale indéniable s’inscrit donc dans l’ordre normal des choses », a-t-il affirmé avant de réitérer l’appui ferme de son pays au plan d’autonomie proposé par le Maroc, qu’il juge « sérieux et crédible ».

N. Bourita a saisi l’occasion pour rappeler que le Sahara marocain est « un carrefour commercial importante entre le Maroc et sa profondeur africaine, s’érigera en un pôle de coopération Sud-Sud par excellence ».

Cette réalité s’est concrétisée par l’ouverture de plusieurs représentations diplomatiques des pays africains frères et amis, a ajouté le ministre depuis Laâyoune.

N.Bourita a noté que la diplomatie des deux pays a toujours travaillé dans le cadre d’une solidarité agissante par rapport aux intérêts suprêmes des deux Etats amis, soulignant que l’ouverture de ce consulat traduit l’attachement de la Côté d’Ivoire à sa position concernant la question du Sahara. « C’est un acte symbolique très important. La Côte d’Ivoire a été toujours aux côtés du Maroc dans tous les combats pour la préservation de l’intégrité territoriale du Royaume par les positions, la mobilisation et les actes », a-t-il insisté.

Le ministre a fait observer que l’ouverture du consulat général ivoirien est non seulement l’expression de cette position politique claire, mais aussi un instrument pour le renforcement de la coopération bilatérale, rappelant les multiples visites effectuées par SM le Roi Mohammed VI dans ce pays africain frère.

En outre, N. Bourita a fait savoir que 30 bourses seront accordées aux étudiants ivoiriens souhaitant suivre leur formation à Laâyoune dans les domaines des métiers de la mer, des énergies renouvelables, de l’agriculture et du tourisme.

Pour rappel, il s’agit de la cinquième représentation diplomatique inaugurée à Laâyoune, après celles de l’Union des Comores, ouverte en décembre, du Gabon, de Sao Tomé-et-Principe et de la République centrafricaine, inaugurés en janvier.

Comme à l’accoutumée, l’Algérie et le Front Polisario ont réagi à l’annonce de l’ouverture d’un consulat de la Côte d’Ivoire à Laâyoune. Mardi, le ministère algérien des Affaires étrangères a qualifié cette ouverture de «transgression flagrante du droit international» et de «violation des engagements issus de l’acte constitutif de l’Union africaine (UA)».