Un contrat sur la tête de Maduro: Le leader chaviste dénonce l’impérialisme US

Le Président vénézuélien, Nicolas Maduro, a déclaré qu’au Venezuela, les États-Unis ciblaient le pétrole et d’autres ressources.

«Il y a plusieurs raisons. La principale raison est d’obtenir du pétrole vénézuélien parce que nous avons les plus grandes réserves de pétrole certifiées au monde. Nous certifions que nous possédons ce qui sera les plus grandes réserves d’or au monde, nous avons la quatrième plus grande réserve de gaz du monde, de grandes réserves de diamants, d’énormes réserves d’eau potable, d’aluminium, de fer et de coltan. Nous sommes une puissance dans le domaine des ressources énergétiques, des ressources naturelles», a déclaré à Sputnik N. Maduro.

Ce dernier va plus loin en estimant que Donald Trump a ordonné au gouvernement colombien de l’assassiner, ajoutant que la Colombie et les États-Unis seront responsables si cela se produit, précisant que cela ne sera pas facile puisqu’il était bien protégé.

Ouverture au dialogue avec l’opposition «Je suis prêt à rencontrer, avec un ordre du jour ouvert, des secteurs de l’opposition pour évoquer le bien du Venezuela, la paix et l’avenir», a-t-il déclaré.

Pour ce qui est de la possible participation de médiateurs internationaux, le Président vénézuélien a noté qu’il y avait «plusieurs gouvernements et organisations mondiales, faisant montre de leur sincère préoccupation concernant les développements au Venezuela, qui avaient appelé au dialogue». Il a ajouté qu’il voudrait que ces gouvernements et organisations «soutiennent le dialogue au Venezuela».

N. Maduro trouve que le conseiller états-unien à la sécurité nationale a fait montre d’infantilisme en laissant à la portée de journalistes ce qui était écrit sur son bloc-notes.

«Ce qu’a fait John Bolton, c’est quelque chose d’infantile, c’est de la clownerie. Sortir avec un bloc-notes pour qu’on lise que lui, John Bolton, enverra des troupes en Colombie, comme s’il était Président des Etats Unis. C’est une sottise, c’est de la clownerie. Cela a été démenti même par le gouvernement colombien, via une déclaration officielle des ministères des Affaires étrangères et de la Défense. C’est de la clownerie, de la provocation, c’est de l’infantilisme sot de la part de M. Bolton, traduisant sa déception et sa haine du Venezuela», a signalé N.Maduro. Quant à la perspective d’une présidentielle, il a souligné que si les impérialistes voulaient de nouvelles élections, ils n’avaient qu’à attendre 2025 et que le pays n’acceptait pas des ultimatums.

Intervenant lors d’une rencontre avec les gouverneurs, les maires et la jeunesse de diverses villes, N Maduro a insisté pour que son pays «se débarrasse du chantage» du dollar en s’appuyant sur ses ressources «en euros, en yuans et en petros».

L’opposant Juan Guaido renvoyé le 22 janvier du poste de président de l’Assemblée nationale vénézuélienne sur décision de la Cour suprême, s’est autoproclamé le lendemain «Président en exercice» du pays et a prêté serment pendant une manifestation à Caracas. D. Trump l’a reconnu comme «Président par intérim».

Six pays européens, à savoir l’Espagne, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Portugal et les Pays-Bas, ont donné à Nicolas Maduro jusqu’au 3 février pour convoquer des élections, faute de quoi ils reconnaîtront J. Guaido comme Président.