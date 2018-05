Un étudiant tué à Saint-Louis: Une mort qui met le feu aux universités sénégalaises

Après la mort d’un étudiant de 25 ans à l’université Gaston-Berger, à Saint-Louis, lors de manifestations contre le retard du paiement des bourses, des violences ont éclaté dans quatre des cinq universités publiques du pays. Des « affrontements entre les forces de l’ordre et les étudiants dans le campus de l’Université Gaston-Berger », a indiqué le rectorat de l’UGB dans un communiqué. Ce décès est intervenu lors d’« échauffourées » avec les forces de l’ordre qui ont « fait une vingtaine de blessés, dont 18 gendarmes », a déclaré à la radio le ministre de l’Intérieur, Ali Ngouye Ndiaye.

Les autorités avaient fait appel lundi aux forces de l’ordre « pour sécuriser les restaurants universitaires » après « un mot d’ordre de quarante-huit heures de restauration gratuite (Journées sans tickets) » lancé par l’association des étudiants de l’UGB « pour protester contre le retard du paiement des bourses », a expliqué le rectorat de la deuxième université du pays. Après ce décès, des étudiants ont mis à sac le bâtiment abritant la direction des œuvres universitaires et le siège du rectorat de l’UGB, rapporte un correspondant de l’AFP. En solidarité avec ceux de Saint-Louis, des étudiants ont manifesté dans au moins quatre des cinq universités publiques du Sénégal, à Ziguinchor (sud), Bambey (centre) et Dakar, selon la presse locale et des journalistes de l’AFP. La Ligue sénégalaise des droits humains, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme et Amnesty International Sénégal ont, dans un communiqué commun, « condamné l’usage excessif de la force par les forces de sécurité lors des opérations de maintien de l’ordre ». Les trois ONG ont exigé « l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante pour identifier l’auteur du meurtre » et déploré les « retards récurrents dans le paiement des bourses », « principale cause de la violence dans les universités ».