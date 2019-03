Un Marocain à l’OMS : Dr. J. Mahjour appelé à gérer les urgences

Dr. Jaouad Mahjour a été nommé au poste de directeur général adjoint de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chargé du Programme de gestion des situations d’urgence, informe l’Organisation.

Cet ancien directeur régional par intérim de l’OMS pour la Méditerranée orientale et ancien directeur de la gestion des programmes au sein du Bureau régional de la Méditerranée orientale, est spécialiste en santé publique. J . Mahjour a plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes de lutte contre les maladies transmissibles aux niveaux national et international.