Un messager du Président tchadien à Rabat: N. Bourita reçoit I. Doubragne

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu, jeudi à Rabat, le ministre de l’Economie et de la planification du développement du Tchad, Issa Doubragne, porteur d’un message du président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, au roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, I. Doubragne a indiqué que sa visite dans le Royaume intervient dans le cadre des efforts du Tchad de tirer profit de l’expertise marocaine dans plusieurs domaines, particulièrement en matière d’énergie, d’infrastructures et de technologie, soulignant avoir relevé une forte volonté, lors des rencontres qu’il a eues avec nombre de responsables marocains, de raffermir les relations de coopération avec son pays.

L’objectif de ces rencontres est de travailler avec le gouvernement et les opérateurs économiques marocains en vue de donner corps à la vision commune du roi et du président I.D. Itno vis-à-vis du renforcement de la coopération Sud-Sud et d’œuvrer en faveur de l’intégration africaine et de la promotion des échanges inter-africains.

Dans ce sens, I. Doubragne a mis en valeur l’importance du Forum international des investissements Tchad-Monde arabe qui aura lieu à N’Djaména du 26 au 28 juin, souhaitant une forte participation des responsables et opérateurs économiques marocains à ce rendez-vous.