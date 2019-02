Un nouveau gouvernement au Liban: Le Hezbollah renforce ses positions

Il a fallu attendre huit mois pour que le Liban se dote, enfin, d’un nouveau gouvernement d’unité nationale, dirigé par le Premier ministre sortant, Saad Hariri, patron du Courant du futur et chef de file de la communauté sunnite.



Dans ce gouvernement de 30 membres présenté jeudi au Président Michel Aoun, deux des quatre femmes occupent, pour la première fois, des ministères clés : l’Intérieur avec Rayya al-Hassan, une proche du Premier ministre Saad Hariri, et Nada Boustani, au ministère de l’Energie et de l’Eau, qui revient au Courant patriotique libre (CPL), le parti fondé par le président de la République, M. Aoun. Le Hezbollah est représenté par trois ministres, mais c’est la première fois qu’il obtient un portefeuille aussi important que la Santé publique. Le ministère des affaires étrangères reste entre les mains de Gebran Bassil, chef du Courant patriotique libre, une formation chrétienne.

Le Hezbollah et ses alliés, sortis vainqueurs des élections législatives organisées au mois de mai, se sont renforcés. Ce camp, qualifié de prosyrien, obtient dix-huit portefeuilles, contre douze au camp dit pro-occidental, incarné par S. Hariri. Le mouvement chiite, qui s’est contenté, comme à son habitude, de ministères techniques ou de services, conserve sa capacité de faire obstacle à tout projet qu’il jugerait néfaste. Seul parti libanais à avoir conservé ses armes après la guerre civile (1975-1990), il combat militairement en Syrie, aux côtés des forces loyalistes, au grand dam des sunnites du Courant du futur, hostile au régime de Bachar Al-Assad.

Cette équipe est appelée à entreprendre d’importantes réformes dans les secteurs économique, financier, social et administratif, pour répondre aux attentes de la communauté internationale qui a consenti, en avril dernier lors de la conférence Cèdre à Paris, des prêts de 11 milliards de dollars pour relancer une économie grippée.

Autre priorité de taille : le retour dans leur pays de près d’un million de réfugiés syriens que le Liban souhaite organiser sans l’aval des Nations unies et des organisations internationales. Le nouveau gouvernement devra accélérer ce processus commencé timidement l’été dernier en coordination avec les autorités syriennes. La hantise d’un effondrement financier, du fait du surendettement du pays – 141 % du PIB, l’un des taux les plus élevés au monde –, et la peur de perdre les fonds de Cèdre ont permis cette naissance au forceps d’un Exécutif aussi clanique que d’habitude.