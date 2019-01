Un vaste coup de filet opéré par le BCIJ: La cellule d’Imlil comptait 22 membres…

La cellule de Daech en lien avec le double assassinat d’Imlil est particulièrement étoffée. Pas moins de 15 individus ont déjà été déférés dimanche 30 décembre devant le juge d’instruction chargé des affaires de terrorisme, annonce un communiqué du procureur général près la cour d’appel de Rabat, alors que 7 autres suivront dans les prochains jours, annonce la même source, dont un hispano-suisse qui a élu domicile à Marrakech.



Ainsi, il s’avère que la cellule terroriste démantelée comptait 22 personnes.

Le procureur général a requis du juge d’instruction de les interroger pour des faits à caractère terroriste, dont la constitution d’une bande en vue de préparer et perpétrer des actes terroristes, l’atteinte volontaire à la vie des personnes, la complicité et la participation, avec préméditation et guet-apens, d’avoir commis des actes sauvages pour l’exécution d’un crime, tout en considérant trois d’entre eux en état de récidive, ainsi que l’instigation, la persuasion et l’apologie du terrorisme.

Le procureur général a requis du juge d’instruction de les placer en état de détention préventive.