Deux ans et demi de prison ferme, tel est le verdict prononcé à l’encontre d’un activiste ayant diffusé sur YouTube des vidéos jugées « offensantes ».

Rachid Tahiri, dit « Basiro », a été condamné pour « offense à des institutions de l’Etat » et « au drapeau et symbole du royaume » par le tribunal de Settat, à 165 km au sud de Rabat, à la suite d’une plainte déposée par une association nommée « Jeunesse royale », a précisé mercredi 19 février à l’AFP son avocat, Rachid Malzouzi. Le chauffeur de bus de 39 ans avait diffusé plusieurs diatribes dénonçant « la pauvreté » et « la corruption » dans son pays, selon les publications consultées par l’AFP sur YouTube.

Des groupes de défenseurs des droits humains, dont Amnesty International et Human Rights Watch (HRW), ont récemment dénoncé une « campagne de répression » des autorités marocaines contre les opinions critiques exprimées sur les réseaux sociaux.

Amnesty a répertorié au moins dix condamnations à des « peines sévères » depuis novembre.

Parmi les condamnés figurent les youtubeurs populaires « Moul Hanout » et « Moul Kaskita » (trois et quatre ans de prison), un lycéen (trois ans de prison) et un jeune rappeur (quatre ans). Egalement listé par Amnesty, le journaliste Omar Radi attend son procès pour « outrage à magistrat », le 5 mars, pour un tweet critique visant un juge.

Une campagne baptisée #freekoulchi (« libérez-les tous ») a récemment été lancée sur Facebook et Twitter pour dénoncer les sanctions judiciaires visant les voix critiques.