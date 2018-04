Une base syrienne essuie des tirs de missiles israéliens: Damas dénonce et Moscou interpelle le Conseil de sécurité

A l’heure où une nouvelle passe d’arme entre diplomates sur la question des armes chimiques supposées larguées par l’armée syrienne à Douma, ce que récuse et Moscou et Damas, un nouveau raid aérien a ciblé la base aérienne T-4 près de Homs. « L’agression israélienne sur l’aéroport T-4 a été menée par des avions F-15 qui ont lancé plusieurs missiles », selon une source militaire citée par l’agence officielle Sana. Un site militaire qui a déjà été visé, en février dernier, au motif de porter un coup à la présence iranienne en Syrie. L’armée israélienne agissait alors en représailles après qu’un drone eut pénétré dans l’espace israélien. Les renseignements israéliens affirmait alors que cette base militaire aérienne accueillait des membres de l’unité d’élite des gardiens de la révolution iranienne. Une source syrienne citée par plusieurs médias a indiqué que le système antimissile syrien a riposté aux attaques qui ont fait plusieurs morts et blessés, sans fournir un bilan plus détaillé. Selon l’OSDH, 14 combattants, dont des Iraniens, ont été tués dans la frappe. Sur la salve des huit missiles tirés par les avions israéliens, cinq auraient été interceptés en vol.

D’après les experts militaires, les Israéliens ont les moyens de mener des frappes, dites « à distance de sécurité » avec des missiles de croisière, sans s’exposer aux défenses aériennes de l’adversaire. Ils peuvent utiliser leur missiles Popeye notamment, lancé depuis des chasseurs F-16 ou F-15.

Si les Américains souhaiteraient encore confirmer la véracité de l’attaque à l’arme chimique, le président a cependant prévenu qu’il y aurait « un prix fort à payer », et poussé l’outrecuidance jusqu’à traiter le Président syrien d’ « animal », ce qui a braqué la diplomatie russe qui rappelle qu’elle est engagée à défendre la Syrie contre toute agression US.

En tout cas, Trump qui n’en finit pas de critiquer les reculades de Barack Obama, a déjà prouvé qu’il était capable d’ordonner des frappes massives. Et promet même de riposter dans 24 à 48 heures. Le Pentagone a rapidement réagi, lundi, en assurant que ses forces armées « ne mènent pas de frappes aériennes en Syrie ». « Ce n’est pas nous », a de son côté déclaré le porte-parole de l’état-major des armées françaises, le colonel Patrik Steiger, à l’AFP. Les États-Unis, mais aussi la France, avaient brandi ces dernières semaines la menace de frappes en cas d’attaque chimique, une « ligne rouge » pour Paris. Samedi, un groupe rebelle et des secouristes dans la ville insurgée de Douma, proche de Damas, avaient dénoncé une attaque présumée aux « gaz toxiques » ayant fait des dizaines de morts, provoquant un raz-de-marée de condamnations internationales. L’attaque n’a pas été confirmée de sources indépendantes.

Force est de souligner que Damas a nié toute responsabilité pour l’attaque présumée contre cette ultime poche rebelle dans la Ghouta orientale. La Russie n’a trouvé sur place « aucune trace » de substance chimique. Douma est la dernière poche rebelle qui échappe encore au régime dans cette zone après sa campagne intense de bombardements menée depuis le 18 février. Il y a un an, Donald Trump avait fait bombarder une base syrienne, en représailles à une attaque au gaz sarin qui avait tué quelques jours plus tôt, en avril 2017, plus de 80 civils à Khan Cheikhoun (nord-ouest).

Il a pointé du doigt la « responsabilité » de la Russie et de l’Iran, soutiens indéfectibles du président Assad, qu’il a qualifié « d’animal ». Lundi, la frénésie diplomatique doit se poursuivre avec deux réunions de programmées du Conseil de sécurité. La première, réclamée par la France, la seconde, convoquée par la Russie. Moscou a mis en garde Washington contre une intervention militaire « pour des prétextes fabriqués » qui pourrait « mener aux plus lourdes conséquences ».