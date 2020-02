Une feuille de route pour le PAM: L’ambition politique n’exclue pas l’autocritique

Le projet de feuille politique qui sera présenté lors du 4ème Congrès du PAM prévu le 7 février à El Jadida lève le voile sur les véritables ambitions de cette formation politique d’opposition.

Autocritique et redéfinition du cap à l’ordre du jour…

Le Parti authenticité et modernité (PAM) compte profiter de l’étape du Congrès pour se refaire une santé, rudement éprouvé par les dissensions.

Son ambition est de se repositionner sur l’échiquier politique en se donnant les moyens de jouer un rôle de premier plan aussi bien en terme d’encadrement des citoyens qu’en terme d’intermédiation.

À en croire le projet de feuille politique, l’autocritique n’est pas loin au regard des défaillances constatées. Le projet qui sera présenté lors du 4e Congrès rappelle que «les tensions sociales récurrentes durant les dernières années constituent une véritable alerte sur les transformations en cours, et traduisent l’élargissement du périmètre des revendications sociales et économiques, qui touchent désormais de larges franges de la société». Dès lors, le PAM reconnaît «le recul de la capacité d’encadrement des institutions traditionnelles, dont les partis et les syndicats».

La situation est liée, partiellement, à «la politique libérale hégémonique, ayant favorisé certains dysfonctionnements au niveau économique».

Cela sans épargner, bien entendu, «l’exploitation du fondamentalisme religieux pour contrer la dynamique de démocratie et de modernité, dans un contexte marqué par l’affaiblissement de la classe moyenne et la limitation de son impact sur les équilibres sociétaux», précise le projet.

Il faut croire que les rédacteurs du projet ne se sont pas détournés de l’ADN qui marque cette formation au fer rouge.

Le PAM monte au créneau pour dénoncer les mouvements et partis islamistes, tout en réservant une critique particulière au Parti de la justice et du développement (PJD).

Dans le projet, on lit que «les deux gouvernements formés après l’adoption de la Constitution de 2011, particulièrement le parti majoritaire, ont sapé le crédit confiance nécessaire au fonctionnement des institutions, notamment à travers la tergiversation dans la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’État».

Au parti qui conduit le gouvernement on reproche aussi le gaspillage du temps législatif et la dérobade constante face à ses responsabilités sous couvert de l’omnipotence de ce que la formation islamiste appelle «l’État profond».

Des constances qui risquent de compliquer le jeu des alliances post-électorales à venir à l’heure où des ténors du PAM n’hésitent plus à voir en le PJD un partenaire politique aussi respectable que les autres.

Qui lèvera la confusion ? Seul l’avenir apportera son lot de réponses…