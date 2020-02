Une «loi muselière» en Pologne: A. Duda entrave l’action des juges…

Le président Andrzej Duda a promulgué mardi, en début de soirée, la loi répressive à l’encontre des juges votée la semaine dernière au Parlement.

Le délégué aux Droits civiques, en Pologne, parle d’une «triste journée pour la Pologne, et un pas imposant vers un Polexit juridique.»

Un pied de nez à Emmanuel Macron qui, à Cracovie, a été virulent sur l’État de droit délétère.

À la mi-journée, le président français en visite en Pologne, mettait en garde les étudiants de Cracovie. « L’Europe n’est pas seulement un marché, c’est un socle de valeurs, de droits, de libertés», avait martelé E. Macron. «La séparation du pouvoir, l’indépendance de la justice, les libertés des personnes, c’est ce qui fait l’essence de l’Europe».

Pour bénéficier du marché commun européen, la Pologne doit absolument respecter l’État de droit et l’indépendance de la justice, insiste le président français qui prend ensuite l’avion et rentre à Paris.

Son homologue polonais, A. Duda, semblait n’attendre que son départ.

Il signe alors en fin d’après-midi la «loi muselière» comme l’appelle ses détracteurs.

Le pouvoir politique peut désormais écarter les juges qui osent dénoncer les atteintes à l’indépendance de la justice.

Les médias polonais font tous leur Une sur le sujet, et les réactions sont innombrables.

«Andrzej Duda n’est plus notre président, il a trahi les Polonais», dénonce sa principale opposante lors des élections présidentielles, en mai prochain.

L’ancien président du tribunal constitutionnel parle d’un «début de dictature.»

Et des ONG polonaises demandent instamment à la Commission européenne de déposer une plainte contre la loi.

Bruxelles avait d’ailleurs appelé le président polonais à ne pas signer le texte. Mais Varsovie a fait la sourde oreille.

Un proche conseiller d’Andrzej Duda justifie la promulgation: «Cette loi ne contredit ni la Constitution polonaise ni la loi européenne.»