Une nouvelle cellule de« Daech» tombe: Le Nord dans le viseur du BCIJ

Une nouvelle cellule terroriste a été mise hors d’état de nuire dans la zone Nord. Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national a procédé ce mardi 8 janvier au démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à Daech et composée de trois personnes âgées entre 18 et 31 ans, s’activant dans les villes de Nador et Driouch.



Les perquisitions ont permis la saisie d’armes blanches, dont des sabres et des fusils de chasse, de matériel électronique, d’uniformes militaires, de manuscrits faisant l’apologie de l’idéologie extrémiste, de câbles électriques et de piles.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause, qui ont prêté allégeance à leur prétendu “émir”, planifiaient l’exécution d’opérations terroristes dans le Royaume à travers des engins explosifs et des produits toxiques.

Les mis en cause seront déférés à la justice après la fin de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.