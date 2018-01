Une nouvelle chaine d’infos en France: «Le Média» insoumis…

Lundi, « Le Média », plate-forme soutenue notamment par des proches de Mélenchon, a lancé un pavé dans le marigot des médias mainstream en diffusant son premier « 20 heures ». Un exercice classique, si on considère le format et le plateau. Mais la rupture est consommée avec le choix des sujets traités. Rien de plus normal pour un média alternatif de gauche qui, en accès libre, a failli succomber à une panne technique, le site lemediatv.fr n’étant pas encore tout à fait opérationnel, ce qui a poussé les aficionados, comme les curieux, vers You Tube et Facebook pour suivre le journal. Au menu, l’inégalité salariale, les récentes manifestations en Iran, et les « exilés » en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), là où des militants aident les réfugiés dans la région de la Roya. Chose promise, chose due !

Revendiquant son engagement contre les politiques gouvernementales, « Le Média » aura répondu aux attentes. En attendant plus et mieux…

https://lemediatv.fr/video/le-premier-journal-du-media-01162018-1751