Univers carcéral: Le Rapport de l’OMP disponible sous peu

L’Observatoire marocain des prisons (OMP) organise mercredi 10 juillet à Rabat un point de presse pour présenter son rapport annuel sur « la situation des établissements pénitentiaires et des détenus au Maroc» ainsi que son rapport sur « les doléances des détenus ».

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Pour une réforme du système juridique pénal et carcéral garante de la protection des droits humains et de la dignité des détenus », cofinancé par l’Union Européenne.

Conformément à sa mission de contribuer à la protection fondamentaux des détenus, notamment par l’observation des conditions pénitentiaires au Maroc, le traitement et le suivi des doléances des détenus, l’OMP publie annuellement ces deux rapports pour dresser un état des lieux de la situation carcérale et sensibiliser les autorités et l’opinion publique aux problèmes carcéraux.

Il vise également à travers son initiative à évaluer le niveau de réalisation des engagements gouvernementaux et la mise en œuvre des programmes et réformes en cours dans le secteur carcéral et pénal.

L’OMP veut engager un dialogue et un plaidoyer envers les autorités concernées pour une réforme du système juridique pénal et carcéral au Maroc.