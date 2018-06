V. Poutine et la 3ème guerre mondiale: «La 4è se fera avec des bâtons et des cailloux»

Répondant à une question lancée par un téléspectateur ce 7 juin à Vladimir Poutine sur la menace de troisième guerre mondiale, dans le contexte des sanctions et des nombreux contentieux avec l’Occident, le patron du Kremlin a cité Albert Einstein. « Je ne sais pas par quel moyen sera conduite la troisième guerre mondiale, mais la quatrième sera menée avec des bâtons et des cailloux. La troisième guerre mondiale serait la fin de la civilisation et tout le monde doit le comprendre. Cela devrait être une garantie contre les actes les plus dangereux pour la civilisation sur la scène internationale», a répondu le président russe.

«D’ailleurs, depuis la seconde guerre mondiale, nous vivons dans un contexte d’une paix relative globale. Il y a toujours des conflits régionaux comme dans la péninsule coréenne ou au Proche-Orient avec l’Irak, la Lybie ou d’autre conflits. Mais il n’y a jamais eu depuis de conflit globaux. Pourquoi ? Parce que les plus grandes puissances militaires ont établi une parité stratégique. Et aussi désagréable que cela puisse paraître, la peur d’une auto-destruction mutuelle a toujours prévenu toute action trop brusque des grandes puissances et les a poussé à se respecter mutuellement», a poursuivi Vladimir Poutine. Il a également pointé du doigt le fait que les Etats-Unis se soient retirés du traité ABM sur la limitation des armes stratégiques en 2001. «C’est une tentative de briser cette parité stratégique», a affirmé le chef de l’Etat russe.

A rappeler que le président russe avait confié la veille à la télévision chinoise CCTV qu’aucune pression occidentale, économique ou politique, ne fera la Russie renoncer à sa souveraineté et à son indépendance.

Attendu en Chine le 8 juin, le président russe a déclaré que les sanctions, aussi rigoureuses soient-elles, ne forceront pas la Russie à abandonner sa position indépendante dans le monde, ajoutant que les Russes n’accepteront jamais de compromis au détriment de la souveraineté. «Je crois que soit la Russie sera souveraine, soit il n’y aura pas de Russie du tout. Et bien sûr, le peuple russe choisira toujours la première proposition. Je pense que le peuple chinois fera de même. Nous n’avons pas d’autre option», a-t-il affirmé.

Selon le président russe, les séries de sanctions imposées à son pays par les Etats-Unis, leurs alliés et l’UE n’avaient qu’un seul objectif : entraver son développement économique. Il a néanmoins affirmé que le nombre de sanctions et de mesures punitives ne suffiront jamais pour que la Russie s’effondre et change sa politique. Selon lui, toutes les tentatives de l’Occident pour détruire l’économie russe finiront par se retourner contre les pays qui se sont alignés sur les Etats-Unis pour «punir» la Russie. «Ceux qui ont suivi l’exemple des Etats-Unis commencent eux-mêmes à souffrir de ce que les Etats-Unis mettent en œuvre contre eux», a déclaré V. Poutine.

S’exprimant sur les chances que les relations entre l’Occident et la Russie s’améliorent, le président russe a dit qu’il espérait des relations «positives», mutuellement bénéfiques : «Je crois que nous parviendrons à améliorer les relations d’une manière ou d’une autre», a-t-il conclu.