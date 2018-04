Vendredi de la colère à Gaza: La mort au rendez-vous…

Trois nouveaux morts parmi les Palestiniens de Gaza et plusieurs centaines de blessés, y compris parmi le personnel médical et les journalistes couvrant les marches de retour. Mobilisés depuis quelques semaines déjà en signe de protestation contre « le deal du siècle » proposé par le Président Donald Trump, une Pax Americana qui culmine avec le transfert de l’ambassade US de Tel-Aviv vers Al-Qods, les Palestiniens ne désarment pas. Devant le rouleau compresseur répressif déployé par l’armée sioniste, les Palestiniens ont choisi pour le moment la voie pacifique. Alors que les balles réelles tirées sur les manifestants désarmés ont déjà fait 40 mort et un millier de blessés. Devant une réaction militaire disproportionnée de la part d’Israël, l’Union européenne a appelé à faire la lumière sur les circonstances de ces morts et à cesser le recours à la force létale contre des manifestants non armés. Ce qui n’empêche nullement l’armée israélienne de maintenir en l’état ses règles d’engagement strictes et coûteuses en vies humaines à Gaza. Il ne faut nullement s’étonner à ce que le bilan puisse s’alourdir encore et s’accroître, d’ici le 15 mai. Date fatidique qui marque la commémoration de la « Naqba », l’exode de centaines de milliers de Palestiniens en 1948 au moment de la création d’Israël, est un rendez-vous très redouté par l’appareil sécuritaire. Le Hamas pourrait encourager massivement les Gazaouis à franchir la clôture frontalière, poussant les forces israéliennes à répondre avec une violence redoublée.

Lors d’une session du Conseil de sécurité de l’ONU, jeudi 26 avril, le coordinateur spécial pour le processus de paix au Moyen Orient, Nikolaï Mladenov, a placé tous les acteurs devant leurs responsabilités. « Israël doit calibrer son usage de la force et minimiser l’usage de balles réelles, dit-il. La force létale doit être employée en dernier ressort. Le Hamas et les leaders des manifestations doivent contenir les protestataires loin de la clôture de Gaza et empêcher les actions violentes et les provocations. »

Pour l’heure, le gouvernement israélien évite de répondre directement aux critiques venues de l’extérieur sur sa gestion militaire de la crise pour éviter d’alimenter une polémique internationale. Mais multiplie les sorties pour rejeter la responsabilité sur le Hamas, organisation qualifiée par les sécuritaires israéliens de « terroriste » et qui plus est use des manifestant comme d’un « bouclier humain ».

Si le rythme de la colère palestinienne est aujourd’hui hebdomadaire, il est fort à craindre que le mouvement de la contestation ne se transforme d’ici la mi-mai en véritable Intifada qui dépasserait le seul cadre du « camp de concentration » gazaoui pour s’étendre à tout le territoire palestinien. Surtout que les perspectives restent bouchées face à tout processus de paix crédible. Ce qui renforce davantage la colère des Palestiniens grugés dans leurs droits historiques.