Ventes automobiles: Chute martienne…

L’attente de l’Auto Expo prévu en ce mois d’avril avec ses lots de promotions continue de pénaliser le marché du neuf. C’est ce qui ressort des statistiques de l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM) qui font état d’une baisse de 18,5% des immatriculations au cours du mois de mars par rapport à février, avec un volume de 12.432 unités écoulées. Depuis le début de l’année, le cumul des ventes de véhicules particuliers a atteint 35.484 unités, soit un recul de près de 8% par rapport à la même période de l’année dernière. Pour l’utilitaire léger, il se chiffre à 2.808, soit une régression de 14,5%. Cette contreperformance est palpable au niveau de l’ensemble des marques, à commencer par la marque low cost Dacia qui a écoulé 11.329 unités depuis le début de l’année accusant une baisse de 4,82%. Elle est talonnée par sa consœur Renault qui arrive à s’assurer une progression de 5,3% à 5.049 immatriculations. De son côté Volkswagen maintient son élan et s’assure une croissance de 18,18% avec 2.821 voitures vendues. En quatrième position, Hyundai a réussi à se maintenir avec 2.460 unités vendues alors que Peugeot revient à la cinquième position avec une baisse de 23,73% de ses ventes à 1.993 unités. Avec 1.851 unités écoulées, en baisse de 37,34% comparativement à l’année dernière, Ford se retrouve à la sixième position suivie de Fiat, septième, avec 1.644 immatriculations en baisse de 8,57%. Nissan se retrouve huitième avec 1.382 voitures vendues et une contre-performance de 20,39%, suivie de Citroën et ses 1.197 unités écoulées. Toyota ferme le top ten en dépit de la hausse significative de ses ventes de 22,36%, et se retrouve dixième avec 1.056 nouvelles immatriculations. Ce qui est valable pour les généralistes l’est aussi pour les prémiums. Sur ce segment, Mercedes, BMW et Audi qui font l’essentiel des ventes, ont toutes accusé des baisses respectives de 6,33% à 666 unités, de 2,34% à 625 véhicules, et de 5,13%à 536 immatriculations…

