Ventes d’armes: Pékin détrône Moscou, selon le SIPRI

Des experts de l’institut SIPRI ont placé la Chine au deuxième rang mondial en matière de production et de vente d’armes, juste devant la Russie.

La Chine a devancé la Russie en termes de production et de vente d’armes et se classe désormais deuxième, juste derrière les États-Unis, selon un rapport publié par l’Institut de recherche sur la paix internationale de Stockholm (SIPRI) lundi 27 janvier.

Les experts de l’Institut ont pour la première fois pu obtenir des données sur les ventes d’armes chinoises entre 2015 et 2017. Ils ont également établi que l’industrie militaire du pays réunit 10 sociétés mères ainsi qu’un institut de recherche.

Le constructeur d’avions et de produits avioniques AVIC se présente comme la plus grande entreprise en la matière. Ses ventes sont évaluées à environ 20 milliards de dollars (18 milliards d’euros).

Le groupe NORINCO s’impose pour sa part comme le plus grand fabricant de systèmes militaires terrestres dans le monde avec 17,2 milliards de dollars de ventes (15,6 milliards d’euros).

La valeur totale des armes chinoises vendues chaque année est estimée entre 70 et 80 milliards de dollars (63 à 72 milliards d’euros).

La majorité est acquise par les différentes branches de l’Armée populaire de libération (APL).

En outre, précise l’Institut, les groupes AVIC, NORINCO et China Electronics Technology Group Corporation (CETC) figurent dans le classement des dix premiers producteurs mondiaux.

Le classement reste cependant dominé par des entreprises US qui y occupent les trois places du podium ainsi que la quatrième.

Lockheed Martin se classe en tête, suivie par Boeing, Northrop Grumman et Raytheon.