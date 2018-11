Villes africaines sans enfants de la rue: Rabat comme modèle

Rendre la dignité à tous les enfants en situation de rue. C’est l’objectif que veulent se fixer les villes africaines dans le cadre d’une vaste campagne « Pour des villes africaines sans enfant en situations de rue », lancée le 24 novembre en marge de la 8e édition du Sommet Africités, organisé à Marrakech.

Au Maroc, l’Observateur national des droits de l’enfant (ONDE), présidé par la Princesse Lalla Meryem, annonce un « engagement concret » du Royaume en lançant la dynamique au niveau national via « Rabat: une ville sans enfant en situations de rue ».

L’initiative vise à intégrer la question de l’enfance dans la politique urbaine, la gouvernance, les programmes et plans de développement des villes et des territoires locaux et ainsi contribuer à protéger l’enfance et à éradiquer, à terme, le phénomène des enfants en situations de rue, souvent oubliés.

Concrètement, chaque ville engagée mettra en œuvre une stratégie urbaine adaptée de réintégration des enfants en situations de rue. Une expertise méthodologique et programmatique pour l’opérationnalisation de cette dynamique sera préparée par l’ONDE. Le CGLUA (Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique) en garantira le suivi et la mobilisation des villes. De leur côté, l’Unicef et la coopération internationale auront un rôle d’appui dans la mobilisation des expertises techniques et des ressources financières.

Le plan d’actions s’appuie sur la mobilisation du plus grand nombre possible de villes et territoires locaux et régionaux africains selon une approche décentralisée. L’engagement est formalisé par des protocoles d’entente avec les présidents des conseils des villes et des collectivités territoriales d’Afrique. L’objectif principal étant de contribuer et de voir baisser au moins 25% le nombre d’enfants de la rue en Afrique, d’ici 2030.

La protection et la réintégration des enfants en situations de rue constituent un des volets importants de la campagne. Pour cela, des outils et des dispositifs seront regroupés dans le kit « villes protectrices de ses enfants » et remis aux villes adhérentes.

Un suivi-évaluation (notation et classement des villes) avec notamment l’octroi du label « Villes dignes de ses enfants » et du « Prix Lalla Meryem » pour les villes plus performantes sera ensuite mis en place.

Tous les 3 ans, un rapport global et analytique sera élaboré. Les résultats seront présentés lors de chaque édition du Sommet Africités et partagés au niveau des organismes panafricains et internationaux et des Nations Unies.

La cérémonie du 24 novembre a été marquée par un discours du Roi Mohammed VI, ainsi que les signatures de conventions entre l’ONDE et le CGLUA, et entre l’ONDE et l’Unicef.

Une convention multipartite a été également signée entre l’ONDE, les ministre de l’Education nationale, de la Santé, de la Famille, de la Jeunesse, le wali de l’INDH et le maire de Rabat, pour lancer le projet pilote et impulser la dynamique dans tout le Royaume.

Par ailleurs, une pétition a été lancée, rappelant les droits des enfants en situations de rue d’être « reconnus, nourris, éduqués, soignés, logés et protégés ».

.